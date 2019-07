CAN 2019 : la Fédération sénégalaise de foot a saisi la CAF après la suspension de Kalidou Koulibaly

Le défenseur central des « Lions » Kalidou Koulibaly ne prendra pas part à la finale de la CAN 2019 qui opposera le Sénégal à l’Algérie pour cumul de cartons jaunes. Mais « Record » informe que le joueur pourrait bien nourrir un brin d’espoir, car tout n’est pas encore définitif. Pour cause, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a saisi la commission de discipline de la CAF pour faire annuler cette décision. La fédération motive son recours par le fait que la faute de main de Koulibaly n’est pas intentionnel et que le bras du joueur n’a jamais décollé de son corps.