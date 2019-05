CAN 2019: KARA MBODJI zappé sur la liste des 25 Lions du Sénégal

Comme à son habitude, Aliou Cissé a joué la carte de la stabilité. Depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection nationale, le 4 mars 2015, l’ancien capitaine devenu sélectionneur n’a que très rarement bouleversé son groupe, les entrées et les sorties se faisant au compte-goutte, généralement au gré de situations imprévues. Les absences de Cheikh Ndoye, blessé pour une longue période, et du jeune gardien de but Dialy Kobaly Ndiaye, présentement à la Coupe du Monde U 20 en Pologne, confirment la donne. Pour la CAN 2019, sa troisième grande compétition à la tête de l’équipe A après la CAN 2017 et le Mondial 2019, Aliou Cissé a rappelé pratiquement la totalité des joueurs présents lors du dernier regroupement, au mois de mars dernier.

La nouveauté, s’il faut en trouver, est dans le choix du sélectionneur national de ne pas indiquer de réservistes dans son groupe qui dépasse le nombre requis de 23 sélectionnés. Un choix de convoquer 25 joueurs qui s’explique par la volonté du sélectionneur de prendre la dernière décision à l’issue du stage de préparation à Alicante, en Espagne. Objectif : éviter à son groupe un relâchement une fois la liste définitivement publiée. La sélection partira donc en stage avec des joueurs qui seront conscients que deux d’entre eux vont quitter l’aventure.