Inondations 2025 : l’enquête sur un détournement des aides révèle l’ampleur du scandale

L’enquête menée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) met en lumière un présumé vaste réseau de détournement des aides destinées aux victimes des inondations de 2025. Les premiers éléments de l’investigation font état de centaines de ménages qui auraient été victimes d’un système d’extorsion dans plusieurs localités de la région de Dakar.

Selon les chiffres provisoires de l’enquête, 573 ménages auraient été touchés à Keur Massar, 562 à Pikine et plus de 200 à Dakar, pour des sommes indûment perçues comprises entre 100 000 et 200 000 FCFA par ménage.

D’après les enquêteurs, le mode opératoire était particulièrement lucratif. Sur les 200 000 FCFA théoriquement attribués à chaque ménage sinistré, jusqu’à 150 000 FCFA auraient été prélevés par le réseau sous forme de « commission », tandis que le reliquat aurait été réparti entre différents exécutants et coordinateurs impliqués dans le dispositif.

Au cœur de cette affaire figure Birane Guèye, coordonnateur du PAPSA dans les régions de Thiès et de Dakar, présenté par les enquêteurs comme l’un des principaux responsables présumés du système. Il lui est notamment reproché d’avoir recruté des superviseurs en dehors de tout cadre administratif officiel, alors que leurs contrats étaient arrivés à expiration.

À ce stade de la procédure, plusieurs superviseurs ont été interpellés puis placés en garde à vue. Ils font l’objet d’une enquête portant notamment sur des faits présumés de détournement de deniers publics, d’extorsion de fonds, de faux et usage de faux.

Cette affaire intervient alors que des interrogations avaient déjà été soulevées sur la gestion des fonds destinés aux sinistrés. Le député Mbaye Dione avait notamment interpellé le gouvernement sur l’utilisation des 8 milliards de FCFA mobilisés pour venir en aide aux victimes des inondations de 2025.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités de l’ensemble des personnes impliquées et de déterminer l’ampleur exacte du préjudice subi par les bénéficiaires ainsi que par les finances publiques.