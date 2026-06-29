Sénégal : Le colonel Abdou Mbengue élevé au rang d’officier dans l’ordre national du lion

Le Colonel de gendarmerie Abdou Mbengue intègre le cercle très restreint des grands dignitaires de la Nation. L’ancien Commandant de la Légion de gendarmerie de Dakar a été officiellement élevé au rang d’Officier dans l’Ordre national du Lion, lors d’une solennelle cérémonie de réception d’insignes orchestrée par la Grande chancellerie.

Cette distinction, qui représente la plus haute distinction honorifique de la République du Sénégal, vient consacrer la trajectoire d’un officier supérieur jugé d’exception. Homme de terrain et de dossiers, le Colonel Mbengue a profondément marqué de son empreinte la direction de la Légion de Dakar, un maillon territorial ultra-stratégique pour la sécurité de la presqu’île.

Avant de prendre la tête de cette unité névralgique, il s’était déjà illustré d’une main de fer à la direction de la prestigieuse Section de Recherches (SR) de Colobane, le cœur battant des enquêtes judiciaires complexes du pays.

À travers cette élévation, l’État sénégalais salue le dévouement, la rigueur républicaine et les états de service d’un gendarme qui aura passé plusieurs années aux avant-postes de la sécurité publique et de la lutte contre la criminalité dans la capitale.