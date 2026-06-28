Kolda : Un accident de la route fait un mort et plusieurs blessés

Un véhicule particulier de type 4×4 a fait tonneau à la hauteur du village de Mahon dans la commune de Bagadadji. L’accident s’est passé hier samedi sur la RN6 de l’axe Kolda – Vélingara.

Le bilan fait état d’un mort (une femme) et plusieurs blessés dans un état grave. La défunte est l’épouse d’un policier à la retraite et mère plusieurs enfants. Parmi les blessés, on compte une adjointe au maire de Kolda qui a eu deux fractures à la jambe et au bras, deux enseignants et deux autres femmes. Le chauffeur du véhicule est sorti indemne de l’accident.

Les victimes sont des parents qui revenaient d’un événement familial dans un village du département de Médina Yoro Foulah.