Lundi décisif à l’Assemblée nationale : une séance sous haute tension.

15 ans après le 23 juin, le même débat sur la Constitution. L’Assemblée nationale tient sa plénière aujourd’hui, le rendez-vous politique le plus attendu et le plus tendu de l’année. Les 165 députés sénégalais se réunissent ce lundi à 10 heures en séance plénière pour examiner la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution, déposée par le groupe parlementaire PASTEF qui affirme: «Le texte sera débattu sans pression ni intimidation»

Le texte, qui modifie 30 articles de la Loi fondamentale, prévoit notamment la création d’une Cour constitutionnelle, l’interdiction pour le président de la République de diriger un parti politique durant son mandat, ainsi que la mise en place d’un organe indépendant chargé de l’organisation des élections.

Fort de ses 130 sièges sur 165, PASTEF dispose largement de la majorité qualifiée requise — les trois cinquièmes des députés, soit 99 voix — pour faire adopter cette révision sans recourir à un référendum.

Face à cette majorité parlementaire, l’opposition politique, plusieurs organisations de la société civile, dont le mouvement Y en a Marre et le Conseil national du laïcat, ainsi que diverses plateformes citoyennes, appellent à manifester devant l’hémicycle. Le collectif AAR SUNU CONSTITUTION mobilise également ses partisans pour dire « non » à ce qu’il qualifie de « putsch législatif ».

L’ancienne Première ministre Aminata Touré dénonce un texte qu’elle considère comme un « instrument de représailles contre le chef de l’État ». De son côté, le gouvernement plaide pour l’ouverture d’un dialogue national plus inclusif avant toute réforme constitutionnelle de cette ampleur.

Dans ce climat de forte polarisation, le Conseil national des imams et oulémas du Sénégal (CNIOS) a publié, dimanche, un communiqué d’alerte nationale, daté du 28 juin 2026 et signé par son président, Khalifa Aboubacar Babou.

L’organisation religieuse affirme observer « avec inquiétude la montée des tensions » et lance un « appel solennel à la responsabilité nationale ». Elle invite le président de la République à faire usage de son « autorité morale et institutionnelle » pour favoriser l’apaisement, exhorte le président de l’Assemblée nationale à « privilégier une démarche de responsabilité, d’écoute et d’ouverture », et appelle l’ensemble des acteurs politiques à « dépasser les logiques de confrontation ».

Le CNIOS recommande également la mise en place d’un cadre national de dialogue inclusif associant autorités religieuses, coutumières, universitaires et représentants de la société civile.

À l’approche de cette séance décisive, plusieurs journaux qualifient ce lundi de « lundi de tous les dangers », évoquant des risques de tensions et d’affrontements aux abords de l’Assemblée nationale.