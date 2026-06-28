« Pas un cadeau » : Ce que la presse belge dit du Sénégal avant le choc de mercredi

Qualifié sur le fil pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Sénégal s’apprête à défier la Belgique ce mercredi à Seattle. Une affiche de prestige qui suscite une réelle inquiétude au sein du Plat Pays, où la presse et les observateurs mesurent déjà la complexité de la tâche face aux Lions de la Téranga.

En terminant à la première place de son groupe lors de la phase de poules, la Belgique espérait légitimement s’offrir un tableau initial plus clément et s’éviter un duel précoce contre l’un des cadors du football africain. C’était sans compter sur les scénarios imprévisibles de ce premier tour. Reégués à la troisième place de leur poule derrière la France et la Norvège, les hommes de Pape Thiaw ont longtemps vu leur avenir suspendu à un fil dans la compétition. Il aura fallu une démonstration de force lors de la dernière journée, conclue par une large victoire (5-0) face à l’Irak, pour soigner leur différence de buts et valider leur ticket pour le tableau final.

Le Sénégal s’extirpe ainsi de la phase de groupes en tant que seule nation qualifiée parmi les meilleurs troisièmes avec un total de trois points, laissant sur le carreau des sélections comme l’Iran, la Corée du Sud ou l’Écosse. C’est désormais une toute nouvelle compétition qui commence pour les partenaires de Sadio Mané. Ce choc face aux Diables Rouges, désormais entraînés par le technicien français Rudi Garcia, est programmé ce mercredi à 22 h 00 (heure locale). Le vainqueur de cette confrontation transatlantique retrouvera au tour suivant le gagnant du seizième de finale opposant les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine.

En Belgique, hériter du Sénégal à ce stade de l’épreuve est loin d’être accueilli comme un cadeau de bienvenue. Les médias belges ne s’y trompent pas et mettent en garde leur équipe nationale contre le réveil du champion africain blessé dans son orgueil.

« Le Sénégal est un adversaire que la Belgique n’a encore jamais rencontré et qui n’est pas vraiment un cadeau sur le papier, analyse la RTBF. Le Sénégal est l’une des meilleures nations africaines de ces dernières années. En janvier dernier, les Lions de la Téranga ont remporté la Coupe d’Afrique des nations avant de se voir amputer de ce titre rétroactivement en faveur du Maroc. »

Un constat partagé par le quotidien La Dernière Heure, qui souligne le caractère inédit et périlleux de cette rencontre : « Cette Coupe du monde dégage décidément un parfum d’inédit pour les Diables. Eux qui n’avaient pas encore affronté ni l’Iran, ni la Nouvelle-Zélande vont découvrir un troisième adversaire. Qui promet d’être plus mordant : le Sénégal. »

De son côté, La Libre Belgique insiste sur le potentiel de révolte de la sélection sénégalaise, marquée par les récentes coulisses du football continental : « Le Sénégal ne sera pas un adversaire facile pour les Diables : les Lions de la Téranga ont remporté sur le terrain la dernière Coupe d’Afrique des nations en battant le Maroc (1-0) au bout d’une finale chaotique, avant de se voir infliger un forfait par le Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF). »

Entre la rigueur tactique de la Belgique de Rudi Garcia et la puissance de feu retrouvée des Sénégalais sous la houlette de Pape Thiaw, ce face-à-face inédit s’annonce d’ores et déjà comme l’un des sommets électriques de ces seizièmes de finale.