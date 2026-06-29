Défaite contre Reug Reug : Boy Niang 2 s’en prend violemment à… lui-même

Boy Niang 2 ne digère pas sa défaite contre Reug Reug. Mais plutôt que de chercher des excuses, comme savent le faire beaucoup de lutteurs après un revers, le Pikinois s’en veut à lui-même. Dans des propos repris par Record, il commence par confesser qu’il a préparé le combat comme il ne l’a jamais fait, misant sur la bagarre, une option jugée imparable pour son adversaire, de l’avis de ses suiveurs.

«Depuis deux ans, je me suis focalisé sur cet aspect. J’avais d’ailleurs recruté un coach de l’équipe nationale de boxe, Diallo. À cinq jours du combat, on s’est rencontré en salle pour parfaire certaines astuces. Pour dire que j’étais conscient qu’il fallait de la bagarre pour terrasser Reug Reug.»

Le jour du combat, patatra : «Rien n’a fonctionné. […] Je n’ai rien montré dans l’enceinte. Je ne me suis pas bagarré, je n’ai pas lutté non plus. Et cela me fait mal. La défaite ne me fait pas très mal, parce que Reug Reug est un champion, il peut battre n’importe qui dans l’arène. Le seul regret est que je n’ai pas pu satisfaire mes supporters.»

Malgré sa complainte, Boy Niang 2, fair-play, a félicité son adversaire, s’inclinant devant lui : «Reug Reug est un champion».