CAN 2019 – BALLE DE MATCH N°8 : Le Lion blessé – La chronique d’Aldio

Un Lion blessé devient plus dangereux face à sa proie. Surtout dans une jungle où plusieurs Lions cherchent la proie pour assouvir sa soif de victoire. Et quand les combats se passent à l’intérieur des pyramides, les batailles ne peuvent être que rudes.

Dans la forêt égyptienne, ce n’est pas la loi du plus fort. Par contre c’est la loi du plus fauve. Si des fennecs arrivent à prendre le dessus sur les félins sénégalais, c’est que la forêt semble être dense. Et les échappatoires de mise. Les Sénégalais ont beau pouvoir se venger face aux kenyans, mais le mal est déjà fait. Et parfois même un mal s’avère être bon pour la suite des événements. La défaite du Sénégal face à l’Algérie, semble sonner le glas, voire même le déclic pour relancer le moteur de l’équipe du Sénégal.

Les Lions du Sénégal vont il réussir le sursaut d’orgueil jusqu’au bout ? Force est de constater que leur déconvenue face aux fennecs a persécuté leur orgueil. Une défaite humiliante au moment où tout le monde pensait qu’on est meilleur en Afrique. Là, le mal est profond. Cela a permis aux Sénégalais de se relever vite et se retrousser les manches pour changer de stratégie.

Après avoir reçu la claque, Aliou Cissé s’est rebiffé en allant chercher la qualification face à l’équipe de Sébastien Migné. Cissé a réussi a dé…Migné le terrain du 30 juin lundi passé en faisant sauter les verrous kenyans par la plus belle des manières.

Quand un Lion est blessé, vaut mieux ne pas souhaiter le croiser sur son chemin. Les Warembee en ont pris pour leur grade. Les fauves sénégalais ont marché sur eux pour forcer le passage aux 1/8émes de finale. The cranes (les grues) attendent eux leur tour de griffes. La bande à Emmanuel Okwi ne se laissera pas faire très certainement. Mais ils devront faire face à des Lions blessés et vexés jusqu’à leur âme. On aura besoin de beaucoup de courage et de détermination pour faire face à l’équipe d’Aliou Cissé qui a apparemment fait sa mue pour avoir décidé de repartir sur de bonnes bases. Sadio Mané et ses copains savent désormais ce qui les attend. Plus droit à l’erreur. S’ils veulent conserver leur statut de favori et aller jusqu’au bout de la mission bien entendu.

La trajectoire des Lions a changé en leur faveur grâce à cette deuxième place obtenue dans le groupe C derrière l’Algérie. La seule grosse équipe à craindre sur leur chemin, reste le Maroc. Un gros calibre qui pourrait barrer la route au Sénégal en quart de finale peut être. Les Lions de l’Atlas sont les potentiels adversaires de ceux du Sénégal en cas de qualification des deux équipes en quart de finale. Si le Sénégal arrive à passer la barrière Marocaine, on tombera en demie sur le vainqueur Madagascar/RDC vs Ghana/Tunisie. Des équipes qui n’ont pas montré réellement des arguments de taille qui pourraient inquiéter le Sénégal. Et cela ne pourrait nullement être une raison de dormir sur nos lauriers. Aliou Cissé le sait mieux que quiconque. L’Algérie nous a infligés une leçon d’humilité et de tactique dans cette CAN dont tout le monde nous voyait beau et gentil. Et je crois que la leçon est bien comprise. Sauf que l’équipe du Sénégal ne tombe dans des pièges anodins. Cissé pourrait faire un soupire car il devrait récupérer tous ses blessés avant demain le jour de son premier test grandeur nature après la conquête du mental de guerriers.