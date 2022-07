Boniface Ndong: «Mon seul problème avec Youssou Ndoye…»

Entre le pivot et capitaine des Lions, Youssou Ndoye, et son désormais ex-sélectionneur, Boniface Ndong, qui a été limogé après la Fenêtre d’Alexandrie (Egypte), les rapports étaient tendus. Un moment, le technicien a failli lui retirer le brassard avant de se raviser. Il ne le faisait pas jouer, cependant. Le joueur de 31 ans, qui n’a pas apprécié, a interpellé son coach.

«Je lui ai demandé de me dire quel est le joueur que je fais jouer à sa place et qui est moins talentueux que lui ? Il ne m’a pas répondu, rembobine l’ex-sélectionneur des Lions. Ce qu’il faut savoir c’est que quand j’ai Gorgui Sy Dieng et Youssou Ndoye, je préfère mettre Gorgui. Lors de l’Afro basket 2021, quand je regarde mes notes à la fin d’un match, je constate que nos pires quarts temps sont quand Gorgui et Youssou jouent ensemble.»

Boniface Ndong ajoute : «Quand on fait jouer Youssou Ndoye et Gorgui ensemble, notre jeu est trop lent et ça, ce n’est pas la force du Sénégal. Et très souvent, quand Gorgui est sur le terrain, il élimine Youssou Ndoye. Youssou est un bon joueur, mais pas du niveau de Gorgui Sy Dieng, qui évolue en NBA, et de Ibrahima Fall Faye, qui a joué en Euroligue. Si Youssou était si bon, pourquoi il ne joue pas l’Euroligue. Mon seul problème avec Youssou est d’ordre sportif. Il n’est pas dit que le capitaine doit toujours jouer.»