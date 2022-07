Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne: “Madame Brouette” de Moussa Sène Absa ouvre les festivités !

Ce festival a pour objectif de rendre honneur aux cinéastes africains en proposant de nouveaux films, des œuvres primées et des découvertes encore inédites, des créations fortes et originales issues des différentes régions et cultures du continent, ainsi que des diasporas africaines.

L’ouverture de cette 16e édition sera marquée par la projection du film ‘’Madame brouette’’, en présence du célèbre réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa.

Peintre et cinéaste, véritable artisan caméléon du cinéma – acteur, scénariste, réalisateur, producteur, écrivain et musicien – qui s’exprime à travers tous les genres, Moussa Sène Absa est une icône internationale aux talents multiples qui nous rappelle, à travers ses œuvres, la richesse et la diversité créatives du continent africain. Ses films, ‘’Ça twiste a Popenguine’’ (1993), ‘’Yoole’’ (Le Sacrifice – 2011), ‘’Tableau ferraille’’ (1995) sont proposés au public dans la cadre de la Rétrospective.