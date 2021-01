Bloqué sur les réseaux, sociaux : Donald Trump plus que jamais seul

Les plateformes qui ont décidé de bannir Donald Trump

Facebook et Instagram : suspension de 13 jours ou plus

Le 7 janvier, Facebook a annoncé dans un tweet le blocage du compte de Donald Trump pendant 24 heures, expliquant que cela signifiait que le président sortant des États-Unis n’aurait plus la possibilité de poster des informations via son compte. Puis le même jour, Mark Zuckerberg s’est exprimé dans un post Facebook, en indiquant que finalement le compte de Donald Trump serait bloqué pendant au moins 13 jours, voire plus. Cela implique son compte Facebook mais aussi son compte Instagram (le réseau faisant partie du groupe Facebook).

Twitter : suspension permanente

Le 7 janvier également, Twitter annonce bannir le compte officiel de Donald Trump pendant au moins 12 heures pour violation de son règlement concernant la politique d’intégrité civique, pour empêcher toute personne « de manipuler ou d’interférer dans des élections ou d’autres processus civiques ». Puis le 9 janvier, Twitter a finalement annoncé suspendre définitivement le compte, en raison du risque de nouvelle incitation à la violence.

Snapchat : un blocage indéterminé

Après Facebook et Twitter, au tour de Snapchat de bloquer le compte du président sortant. La décision a été prise le mercredi 6 janvier. Selon TechCrunch, Snapchat surveille la situation de très près avant d’envisager la possibilité de réactiver le compte. Aucun délai de blocage n’a été indiqué officiellement par le réseau social. En juin, Snapchat avait déjà pris des mesures sur ce sujet, en cessant de promouvoir le compte de Donald Trump dans sa section « Discover ».

Autres plateformes sociales qui ont pris des mesures directes

Les plateformes suivantes ont également suivi le pas pour lutter contre l’incitation à la violence et les fake news autour de l’élection présidentielle américaine :

Twitch : désactivation du compte utilisé par Donald Trump,

désactivation du compte utilisé par Donald Trump, Discord : bannissement du serveur « The Donald » connecté au réseau social des partisans de Trump TheDonald.Win

bannissement du serveur « The Donald » connecté au réseau social des partisans de Trump TheDonald.Win Shopify : fermeture de la boutique en ligne « TrumpStore »,

fermeture de la boutique en ligne « TrumpStore », Stripe : suspension des traitements pour les paiements de la campagne Trump,

suspension des traitements pour les paiements de la campagne Trump, Reddit : blocage d’un forum dédié à Donald Trump.

Les plateformes qui ont mis en place des restrictions

TikTok : retrait de vidéos violentes

De son côté, TikTok n’a pas de compte à bannir puisque Donald Trump boycotte depuis des mois l’application chinoise, souhaitant même son bannissement total sur le sol américain. TikTok a malgré tout pris des mesures, en supprimant toutes vidéos au nom du président Trump qui pourraient inciter à la violence. Les vidéos avec les mots clés #patriotparty et #stormthecapital ont été notamment supprimées.

Pinterest

Donald Trump n’a pas de compte Pinterest mais la plateforme a malgré tout limité la diffusion des hashtags reliés directement aux sujets pro-Trump comme #StopTheSteal qui insinuaient que les résultats de l’élection présidentielle américaine étaient truqués.

YouTube : lutte renforcée de la désinformation

YouTube, appartenant à Google, a annoncé également sa lutte contre la désinformation, en expliquant que toute chaîne publiant des vidéos avec des fausses allégations concernant les élections américaines, violant les règles d’utilisation de la plateforme, recevrait un avertissement. Ces chaînes ne pourront plus poster temporairement ou réaliser des live streaming. Si des chaînes reçoivent 3 avertissements sur une période de 90 jours, elles pourraient être supprimées définitivement de la plateforme.

Google et Apple bannissent le réseau social Parler

Autre actualité : Google et Apple ont pris la décision de bannir Parler de leurs stores, ce réseau social prônant la liberté d’expression, similaire à Twitter mais avec un manque de modération, qui incite les partisans Trump à y poster des contenus extrémistes ou complotistes. C’est pourquoi Google a décidé de supprimer l’application de son Play Store, suivi par Apple qui a fait de même sur l’App Store.