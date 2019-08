Bignona : un bus qui termine sa course dans la brousse, fait 3 morts et 67 blessés

L’excès de vitesse d’un chauffeur de bus qui a terminé sa course dans un arbre, a fait trois (3) morts et 67 blessés dont 37 dans un état grave. L’accident s’est produit, samedi 16 août à hauteur du village de Badiouré dans le département de Bignona région de Ziguinchor, dans le Sud du Sénégal. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier de Bignona et à Ziguinchor.

La route a encore fait des victimes sur l’axe Bignona, qui paye un lourd tribut avec trois (3) morts sur le coup et des blessés graves. En effet, c’est un bus qui a quitté la gare routière de Ziguinchor pour Dakar qui a terminé sa course dans la brousse.



« Notre chauffeur roulait en vitesse. Malgré la réaction des passagers, qui lui ont demandé de diminuer la vitesse, il ne répondait à personne. Il roulait à une vitesse extraordinaire. Il doublait des minis cars et des minis bus. A hauteur de Badiouré, où il a tenté de doubler un mini car et un 7 place à la fois, pour revenir à droite, c’est là qu’il a perdu le contrôle de son véhicule pour terminer sa course dans la forêt. Il a roulé à peine 100 m avant de cogner un arbre. Il y a des morts sur place et des blessés », témoigne Ousmane Bodiang une des victimes.



Le préfet de Bignona trouvé sur place fait l’état des lieux de l’accident : « il y a 67 victimes au total dont 37 blessés graves, 30 blessés légers. Toutes les forces de sécurité ainsi que les éléments de secours sont encore à pied d’œuvre, pour arriver à prendre en charge très rapidement les blessés et à éviter d’autre décès ».

Il informe que les nombreux blessés graves sont évacués à Ziguinchor et les blessés légers sont restés au centre hospitalier de Bignona.