Un autre communiqué publié ce jeudi, cette fois par la police du Cheshire, explique que le latéral est soupçonné d’avoir commis quatre viols et une agression sexuelle, entre octobre 2020 et août 2021. On apprend également dans le texte que des plaintes à son encontre ont été déposées par trois personnes âgées de plus de 16 ans et que Benjamin Mendy, qui a été placé en détention provisoire, sera entendu ce vendredi par un magistrat de Chester.