Le Sénégal a renversé le Mozambique sur ses terres. Les Champions d’Afrique en titre vont disputer leur 8e finale de la Coupe d’Afrique en plus d’une 7e qualification à la Coupe du Monde 2023.

Que ce fut laborieux pour les Champions d’Afrique en titre qui ont réussi une belle remontada. C’est sans doute l’un des plus difficiles matchs du Sénégal sur ses 3 dernières participations de la CAN voire plus. Face au Mozambique, à domicile, le Sénégal n’a pas réussi à concrétiser ses actions pendant plus de 20 minutes. Alors que Nelson Manuel et ses coéquipiers déroulaient le mot d’ordre « seulement la victoire » parfaitement avec son doublé. En plus de l’arbitrage qui ne facilite rien aux Sénégalais.

Le Sénégal retrouve l’Egypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022.