En effet, ces mis en cause impliqués dans la bavure commise sur un chef religieux et petit-fils du troisième défunt khalife général des Mourides, viennent d’être présentés au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.

Selon des informations reçues, Talla Thiaw, Fallou Fall, Modou Fall, Cheikh Niang alias “Baye Fall”, Cheikh Abdou Seck et Mame Cheikh Anta Ndiaye sont poursuivis pour coups et blessures volontaires, séquestration, violences et voies de fait et usurpation de fonction.