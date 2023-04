Bayern Munich : Thomas Tuchel aimerait se débarrasser de Sadio Mané cet été.

« D’après ce que j’entends, le Bayern va tout tenter pour décharger Sadio Mané cet été. D’un point de vue sportif, Thomas Tuchel n’a aucun projet avec Mané car il ne correspond pas à son système. Ce sont mes informations. Le joueur est vu de manière très critique en interne », a-t-il révélé sur Sky90.

De plus, le joueur est très critiqué en interne, le club disant même avoir signé « son frère jumeau, et pas le Mané de Liverpool ».

« Signer Mané est considéré comme une erreur, surtout avec son salaire de plus de 20 millions d’euros par an. Suite à ses performances décevantes, il y a une blague qui fait le tour de la Säbener Straße selon laquelle le Bayern a signé le frère jumeau de Mané, pas celui de Liverpool », peut-on lire sur le compte Bayern and Germany.