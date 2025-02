Bassirou Diomaye Faye au sommet de l’UA : Un leadership engagé pour une Afrique souveraine et unifiée

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a entamé la deuxième journée du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine par une rencontre avec António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies.

Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont échangé sur les crises multiformes affectant l’Afrique et le monde, la situation sécuritaire dans la sous-région, les enjeux du changement climatique ainsi que les défis liés au multilatéralisme. M. Guterres a salué le rôle du Sénégal en tant que voix influente et respectée sur la scène internationale et a exprimé son souhait de voir le Président Faye jouer un rôle clé dans la défense des grandes causes mondiales.

Le Chef de l’État sénégalais a, quant à lui, réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la justice et de la préservation des grandes institutions africaines bâties par les pères fondateurs du continent.

Dans la continuité de ses échanges, le Président Faye a ensuite rencontré Moussa Faki Mahamat, Président sortant de la Commission de l’Union africaine, à l’issue de son mandat de huit années. Il lui a adressé ses félicitations pour son engagement et les avancées réalisées en matière d’intégration africaine, tout en soulignant les défis à venir pour le développement du continent.

À travers ces rencontres stratégiques, le Sénégal réaffirme son rôle de nation engagée et influente, déterminée à promouvoir la coopération internationale et l’unité africaine.