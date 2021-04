Bambey : Sous l’emprise de la drogue, Isma Fall tente de violer sa nièce

Déjà condamné plusieurs fois pour détention et usage de drogue, Isma Fall a failli commettre l’irréparable ce dimanche soir au quartier Dvf (derrière la voie ferrée) de la commune de Bambey. Rentré tardivement chez ses parents dans un état d’ébriété très avancé malgré cette période de jeûne, il surprend sa nièce A.Samb en plein sommeil, dormant seule, en l’absence de sa mère partie en voyage.

Refermant la porte de la chambre derrière lui, Isma se jette sur la gamine et commence à lui ôter son collant. Complètement pétrifiée, sa nièce qui n’est autre que la fille de sa propre grande sœur, crie de toutes ses forces et alerte les membres de la famille et tout le voisinage.

Se sachant lui-même piégé lorsqu’il entend des pas se diriger vers lui, le drogué lâche sa victime et prend ses jambes à son cou. Activement recherché depuis hier soir, Isma Fall reste encore introuvable. Toutefois, des sources proches de la famille renseignent que sa sœur, la mère de la victime, aurait catégoriquement refusé le règlement à l’amiable proposé par ses parents. L’affaire pourrait donc atterrir en justice.