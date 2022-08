Les finalistes Ballon d’Or-Benzema, Mané connus ce vendredi …

L’an passé, Lionel Messi et Alexia Putellas avaient été les lauréats du trophée individuel le plus prisé de la planète football tandis que Gianluigi Donnarumma et Pedri avaient récupéré les autres titres honorifiques.

Les favoris

Chez les hommes, il est évident. Karim Benzema, fort de ce doublé Ligue des champions-Liga et d’une saison exceptionnelle, semble promis à la succession de Lionel Messi au palmarès. Sa prestation en Super coupe d’Europe mercredi face à Francfort (2-0) a renforcé l’évidence.

Sadio Mané figure également parmi les favoris après son sacre à la dernière CAN et la League Cup et Coupe d’Angleterre. Il a récemment été élu meilleur footballeur africain de l’année.

Pour le Trophée Yachine, difficile d’imaginer que Thibaut Courtois ne soit pas désigné. Fondamental au Real, décisif en Ligue des champions, il est le candidat idéal.

Pour le trophée Kopa, la bataille fait rage tant les candidats sont nombreux. Seule contrainte : avoir moins de 21 ans, ce qui écarte notamment Vinicius ou Erling Haaland.

Les possibles absents

C’est un sujet de débat systématique. Chaque année, la liste des 30 nommés laisse sur le côté de très beaux noms. Pour cette édition 2022, des joueurs du PSG risquent de passer à côté, comme Neymar, méconnaissable l’an passé. Quid de Messi ? Lauréat l’an passé, il pourrait être repêché au seul bénéfice de son statut.

Très bien classés en 2021, Jorginho, Gianluigi Donnarumma, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci devraient laisser la place à d’autres.

Pour rappel, c’est le 17 octobre, lors d’une cérémonie au Théâtre du Châtelet de Paris, que seront récompensés les vainqueurs désignés par un jury resserré comparé aux années précédentes.