Ballon d’Or africain 2023 : L’Algérien Riyad Mahrez “revendique” le trophée

Qui sera le Ballon d’Or africain 2023 ? Certains férus de football ont leur petite idée sur la question. Ils évoquent des noms comme Victor Osimhen, la star de Naples, ou encore Yassine Bounou et Achraf Hakimi, les deux Marocains demi-finalistes de la Coupe du monde 2022. Mohamed Salah l’Égyptien ou l’Algérien Riyad Mahrez ont aussi leurs fans. Le verdict sera connu le 11 décembre prochain à Marrakech.

« Il y a une forme de logique à ce que je sois récompensé »

Les nominés eux-mêmes se prononcent très peu dans les médias. Le seul qui a pour l’instant évoqué le sujet est l’Algérien Riyad Mahrez. Et il a clairement revendiqué le trophée. « Le Ballon d’Or africain, normalement, il y a toujours Mané et Salah, mais l’année dernière, sur le plan collectif, ça a été difficile pour eux. Moi j’ai gagné le triplé. Dans l’année, sélection comprise, j’ai mis 20 buts et donné 15 passes décisives.

Dans le jeu, j’ai été un acteur majeur en Premier League, en FA Cup, un peu moins en Ligue des champions. Mais sur les dernières années, j’ai toujours été important dans cette compétition. Il y a une forme de logique à ce que je sois récompensé par ce titre européen » a déclaré l’actuel joueur d’Al Ahli dans un entretien accordé au journal “L’Équipe”.

L’Algérien a raison sur un point. Manchester City a réalisé des performances exceptionnelles la saison dernière. Ils ont notamment remporté la Ligue des champions face à l’Inter Milan. Mahrez faisait partie de cette équipe.

Osimhen a gagné un Scudetto avec Naples en étant le meilleur buteur de l’équipe

Ce qui pourrait jouer en sa défaveur, c’est tout simplement la concurrence de ses illustres collègues africains. Riyad Mahrez a certes remporté la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup, mais il n’est pas un joueur majeur de Manchester City. Ce qui est le cas de Victor Osimhen à Naples.

Le Nigérian a été la star absolue de son équipe lors de la saison écoulée. Avec ses 26 buts, il a offert à Naples son troisième Scudetto , plus de 30 ans après les deux premiers (1987, 1990). Osimhen est aussi entré dans l’histoire en devenant le premier Africain meilleur buteur de Serie A.

Bounou, demi-finaliste du Mondial 2022 et vainqueur de la Ligue Europa

Quant aux Marocains, en l’occurrence Yassine Bounou et Achraf Hakimi, ils ont fait un excellent parcours lors du Mondial 2022 au Qatar. C’est un fait d’armes qui compte aussi, surtout que l’Afrique n’avait jamais atteint ce stade de la compétition par le passé.

De plus, Bounou a gagné la Ligue Europa, avec le FC Séville. Mais pour Riyad Mahrez, cela ne vaut pas un triplé historique avec Manchester City. « J’ai entendu qu’on essayait aussi de pousser pour le gardien du Maroc, Bounou. C’est vrai qu’il a gagné la Ligue Europa, mais bon, ça ne vaut en aucun cas un triplé historique avec City », a tranché l’actuel joueur d’Al Ahli, en Arabie saoudite.