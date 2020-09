BAC 2020 : RÉSULTATS «CORONA» AU LYCÉE DE BARGNY

Si les premières tendances annoncent des résultats considérés comme les meilleurs depuis près de 20 ans, c’est à Bargny qu’on risque d’enregistrer l’exception qui confirme la règle. Selon le journal Le Témoin, qui donne l’information dans sa livraison de ce mardi, dans cette ville Lébou du département de Rufisque, les résultats sont tout simplement catastrophiques, voire «corona».



Exemple : le centre du lycée de Bargny polarisait deux jurys, notamment les 1128 et 1129. Le jury 1129 situé à l’école Seck Guèye a livré en premier ses résultats des séries L’1 et L2. Ainsi, sur 370 candidats, 21 candidats ont été déclaré admis d’office et 69 passibles du deuxième tour d’épreuves. Pour la L2, 23 admis d’office en série L2 pour69 admissibles.

Au Jury 1128 les séries L’1, L2, S2 et S1 ont composé. Sur 350 candidats, 130 ont été déclarés admis d’office. C’est la série S1 qui s’est brillamment illustrée avec 100 % avec à la clé, une mention très bien pour le major de la promotion et deux assez bien pour les deux autres candidats de ce jury d’excellence, soit un taux de réussite de 31 % pour ce jury et 11,89% pour celui de 1129. Certainement qu’à Bargny, une zone qui connait des cas importants de Covidè19, la maladie a impacté sur les résultats des élèves.