Axe Pikine-Ouest Foire : La “drogue de l’amour (ectasy) fait des ravages

Très recherchée pour son effet stimulant, notamment dans les soirées et milieux festifs, l’Ectasy, appelée la “drogue de l’amour”, fait des ravages sur l’axe Pikine-Ouest Foire. C’est L’Observateur qui donne la nouvelle dans sa parution de ce jeudi.

Forts de ce constat, les éléments du commissariat de police de Pikine ont réussi à infiltrer ce milieu interloper, avant de passer commande auprès d’une esthéticienne du nom de Nd. Kh. Ndiaye, âgée de 23 ans et habitant à Yoff.

Ne se doutant de rien, elle donne rendez-vous à ses clients d’un genre particulier à la Patte d’Oie, avant de leur fixer un autre point de rencontre à la station Shell de Nord Foire. Ce qui était, pour elle, une façon de tester leur dépendance au produit.

Très tenaces, les hommes du commissaire Arona Bâ ont non seulement tenu le coup, mais se sont présentés sous les traits de sinistres individus, malfamés et, surtout, accros comme pas possible à l’Ectasy.

Dès que la dame s’est présentée pour leur livrer la drogue, les limiers de Pikine ont montré leur véritable visage en procédant à son arrestation. Ce, en même temps que son acolyte Mansour T. Ils ont été tous les deux déférés, hier.