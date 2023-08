Aveux touchants de Sadio Mané sur le Bayern: «Voilà ce qui m’a blessé»

Avant son engagement officiel avec Al-Nassr, Sadio Mané a parlé de son départ forcé du Bayern de Munich.

Sadio Mane et le Bayern Munich ont déjà terminé. Décevant, l’attaquant sénégalais quitte le club allemand auquel il s’est joint l’été dernier pour 32 millions d’euros.Après une saison avec 12 buts et 6 passes, dont un traumatisme au genou, l’ex-joueur de Liverpool aurait aimé continuer l’aventure en Bavière, mais cela ne sera pas possible.

Quitter le Bayern Munich me fait de la peine. J’aurais aimé un autre dénouement. J’aurais pu aider mon équipe cette saison. J’avais envie de le prouver à tout le monde cette saison.Néanmoins, je souhaite le meilleur au club et aux amateurs pour l’avenir », a déclaré l’attaquant de 31 ans à Sky Germany. Après avoir passé avec succès son examen médical, Sadio Mané se prépare à dialoguer avec Al-Nassr.