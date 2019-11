AUJOURD’HUI : 25 novembre 1989, décès de l’écrivain Birago Diop

Écrivain et poète de renom, Birago Diop fait partie du cercle des illustres hommes de plume dont le nom est inscrit au panthéon de l’histoire. Figure de proue du mouvement négritude, cet homme de lettres sera particulièrement apprécié pour ce qu’il a fait pour la promotion de la tradition orale africaine. Il décède le 25 novembre 1989 à Dakar.





Disparu il y a trente (30) ans, ses écrits continuent pourtant de faire des émules. Birago Diop est constamment convoqué par la mémoire collective des jeunes et des apprenants surtout. Ses chefs d’œuvre, Les Contes d’Amadou Koumba publié en 1947 et les Nouveaux contes d’Amadou Koumba publié en 1958 continuent de servir à la postérité en tant qu’œuvres au programmes au niveau du cycle secondaire.

Dans son vécu, Birago Diop se distingue par son attachement à ses racines. C’est pour cette raison qu’il n’hésitera pas à rejoindre les initiateurs du mouvement de la Négritude. Il publiera entre autres Leurres et lueurs en 1960 et Contes et Lavanes en 1963.

Sur le plan administratif, Birago Diop a servi en Tunisie en tant qu’ambassadeur du Sénégal entre 1960 et 1963. Né et ayant grandi à Ouakam, il avait déjà fréquenté l’école vétérinaire de Toulouse dont il est sorti avec un diplôme en 1943. Il fera plusieurs pérégrinations dans la sous-région, au Soudan, en Côte d’Ivoire, en Haute-Volta et en Mauritanie. Birago Diop sera rappelé à Dieu le 25 novembre 989, à l’âge de 82 ans.