Aucune école ne sera fermée à cause du coronavirus » Mamadou Talla

Interpellé sur le Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde et dont le Sénégal a déjà répertorié deux cas,

le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla assure que la fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du jour. »Nous avons pris nos dispositions. Nous ne sommes pas encore dans une dynamique de fermer ou de ne pas fermer. Nous sommes dans la sensibilisation, dans l’écoute. Nous avons ce qu’il faut. En faisant attention mais sans pour autant faire peur », indique Mamadou Talla, ministre de l’Education nationale. A l’en croire, ils vont faire dans la sensibilisation, surtout avec la leçon de vie enseignée aux élèves.

‘‘L’éducation nationale concerne l’enseignement privé et public avec plus de 3.500.000 élèves. A partir de ces élèves qui ont accès à la famille, le nombre de personnes qu’on peut impacter est immense. Nous sommes à côté de notre collègue du ministère de la Santé en train de dérouler un programme. Il y a deux jours nous avons lancé notre première leçon de vie sur la maladie, ses signes et les précautions qu’il faut prendre. Une leçon de vie qui a été faite de manière très dynamique. L’ensemble des Inspections académiques du Sénégal vont tout faire pour que cette leçon de vie puisse être répétée « , rassure Mamadou Talla.