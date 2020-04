Attribution de marchés à Rayan Hachem : Mansour Faye s’explique

Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye a fait face à la presse, ce vendredi. Ce, pour apporter des explications sur le présumé scandale sur l’achat des denrées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

A l’entame de son grand oral, Mansour Faye a rappelé que le président de la République a mis en place un fonds de 1000 milliards FCFA pour l’exécution du plan de résilience économique et social pour soulager les populations. L’un des composants de ce plan est lié à l’assistance alimentaire pour un montant de 69 milliards confié au Ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale. Ce dernier est chargé d’acquérir des kits alimentaires composés de divers produits.

« Le souci de bonne gouvernance nous a poussés à user des règles de bonne gouvernance connues de tous en matière d’achat public. C’est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l’Etat impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre demande en termes de transparence. Et nos services ont publié deux avis de commandes publiques en procédure d’urgence. »

Ainsi, pour les denrées alimentaires, il explique : « nous demandions du riz brisé non parfumé à sac de 50 kilogrammes 5000 tonnes au minimum. Sucre en conditionnement, 500 tonnes, savons en pack en 300 grammes, 10 000 tonnes. Les candidats intéressés, étaient invités à présenter leurs documents au plus tard le 3 avril à la direction de l’administration générale du ministère du développement communautaire. A la date du 3 avril, nous avion reçu plus de 60 offres », dit-il.

Concernant le riz, il explique que les 4 meilleures offres ont été retenues. Il s’agit du groupe Bambouck pour un montant de 2 275 000 000 FCFA, Avanti Suarl, pour un montant de 9 650 000 000 FCFA, la société Afri &Co pour un montant de 8 250 000 000, le quatrième c’est le comptoir commercial Mandiaye Ndiaye pour un montant de 8 2 50 000 000 FCFA

Cependant, M. Faye a précisé qu’il ne peut pas donner d’explication sur le fait que le marché soit attribué à un Libanais, car ce n’est pas son ministère qui donne les marchés. Il explique également qu’il n’y peut rien si le nom de l’entreprise de Rayan Hachem n’existe pas dans les registres de l’Apix.