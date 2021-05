Attaque à Nianing : Guy Marius Sagna raconte sa scène d'horreur et accuse...

Guy Marius Sagna réagit suite aux actes de violence contre sa personne à Nianing. Il déplore l’attitude des gendarmes qui, dit-il, n’ont pas réagi face aux manœuvres des partisans du maire et Directeur du Coud, Maguette Sène.

Venus assister à une réunion des populations de Nianning qui dénoncent une spoliation foncière aujourd’hui, l’activiste Guy Marius Sagna et d’autres membres de FRAPP France Dégage ont été attaqués, malmenés et battus. Les auteurs seraient des éléments supposés appartenir au Maire de Malicounda et directeur du COUD, Maguette Séne. Dans cette vidéo, l’activiste en compagnie de Kilifeu prévient les autorités.