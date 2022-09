Assemblée nationale – Grosse révélation de Mamadou Lamine Diallo sur le vote : « On a quatre candidats pour ce poste de président»

L’installation de la 14e législature prévue ce lundi à 10h est toujours au ralenti. Ainsi la question des ministres -députés présents et les enveloppes contenants des bulletins distribuées avant l’arrivée de la présidente de la séance Madame Aida Sow Diawara, sont au cœur de la polémique. Cependant le député Mamadou Lamine Diallo suggère une sorties de crises.’’ Je pense qu’on doit reprendre ces enveloppes et les sortir, c’est la première étape ‘’ dit-il, avant de faire comprendre que c’est un problème nouveau qui se présente, c’est à dire quatre candidats pour ce poste de président de l’assemblée nationale et d’ajouter :’’ quoi qu’il arrive, il va falloir qu’on vote pour un président de l’assemblée nationale ‘’