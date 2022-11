Le ministre du commerce Abdou Karim Fofana a été hué hier à l’assemblée nationale du vote de son budget à l’évocation du dossier Sonko- Adji Sarr.

L’assemblée nationale s’est transformée en une foire d’empoigne hier au passage du ministre du commerce. Ce dernier qui s’est énervé à la suite des questions qui lui ont été poser à hausser le ton à l’encontre de Pastef. Qui au lieu de répondre aux questions qui lui ont été poser à tenter de lancer des piques à Ousmane Sonko sur le dossier du viol opposant ce dernier à la masseuse Adji Sarr et au cumul de mandat.

La réponse de l’autre camp ne s’est pas fait attendre notamment celle de YAW qui se lèvent et répondent par des cris et hués au ministre du commerce, qui au final n’a pas poursuivi son intervention avant de sortir suivi des ministres du finance et des budgets.

SOKHNA DIOP, STAGAIRE