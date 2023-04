Assemblée : La Députée Marietou Dieng quitte le groupe Benno Bokk Yakaar

Conséquence de la rupture entre Macky Sall et Idrissa Seck : la députée Marietou Dieng, membre de Rewmi, a décidé de quitter le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Seneweb vous propose l’intégralité de sa lettre de démission adressée au Président du groupe parlementaire BBY, Oumar Youm.

« A Monsieur le président du groupe parlementaire BBY,

Dans le soucis de sauver le Sénégal d’une instabilité issue des impacts négatifs de la COVID-19, le Président Idrissa Seck avait pris la décision de rejoindre la majorité présidentielle. Cette posture, jadis incomprise par nombre de sénégalais, lui a valu des critiques. Il devient aujourd’hui clair aux yeux des avertis que cette décision était une des plus sages au vu de tout ce qui s’est passé durant et ou après la COVID-19 dans les pays de la région ouest africaine.

Monsieur Idrissa SECK Président du parti Rewmi, mon leader politique vient de déclarer sa candidature à la prochaine élection présidentielle de février 2024 avec comme conséquence immédiate la sortie du parti Rewmi de la coalition BBY. Il est alors logique sur décision de mon parti et de moi-même de me retirer du groupe parlementaire de BBY de cette 14ème législature. Je deviens ainsi une députée non inscrite.

Je rappelle à tous qu’en tant que fidèle militante, responsable à Keur Massar, 5ème Vice Présidente du parti Rewmi, je soutiendrai toutes les décisions de mon parti. Pour les travaux à l’Assemblée Nationale comme ce fut le cas jusqu’à maintenant, mon action sera guidée par une seule boussole: l’intérêt vital du peuple Sénégalais.

Je vous prie de croire Monsieur le Président du groupe parlementaire BBY, à l’expression de ma très haute considération. »

Députée non inscrite

5ème Vice présidente parti Rewmi

Honorable Marietou DIENG