En visite à New York pour les besoins de la 78 ème Assemblée Générale des Nations Unies, le président sénégalais semble être l’hôte le plus couru de l’Onu. Pour ce dernier sommet de sa présidence, c’est au pas de course que le président, Macky Sall, reçoit des invités de marques intérressés pas le Sénégal.

Comme d’habitude l’agenda du Président Sall est toujours surbooké lorsqu’il vient à l’assemblée générale des nations unies. Et cette année, malgré les crises internationales et les urgences du moment, Macky Sall ne semble avoir rien changé de ses habitudes. En plus du président américain, Joe Biden, qui l’a invité à une réception à la Maison Blanche, il y a eu un tête à tête de prévu entre le président sénégalais et M. António Guterres, le SG de l’ONU.

Aussi, à en croire des informations en provenance de New York, le président sénégalais a accordé une audience à la Première Ministre du Danemark comme à celle de l’Italie. Alors que cette 78 eme Assemblée générale de l’Onu est la dernière de sa présidence, Macky Sall semble être l’une des convoitises de ce sommet.

Parmi ses invité du jour, des sources dans son entourage, ont fait savoir que Macky Sall a reçu le Secrétaire général de la Francophonie comme le brillant économiste Jeffrey Sachs, Thomas Bach président du Comité International Olympique et Infantino le président de la Fifa.

A en croire son agenda que la presse sénégalaise a qualifié de “surbooké“, le président Macky sall prendra aussi part au forum politique sur le développement durable et à un panel sur le financement du secteur de l’eau en Afrique avant son intervention très attendue à l’Assemblée générale de l’ONU.