Arreté à son domicile suite à altercation avec une gendarme: Ousmane Sonko poursuivie pour sept chefs d’inculpations

Le procureur de la république du Sénégal près le tribunal de grande instance de Dakar, Abdou Karim Diop, a tenue ce samedi 29 juillet 2023 un point de presse à la salle 4 de ‘institution précitée. Ce face à face avec la presse qui fait suite à une altercation qui a lieu hier entre Ousmane Sonko et une dame gendarme a été, pour le ministère publique sénégalais, une occasion de revenir sur un certains nombre de déclarations du leader de Pastef à travers une viéo projetée.

Ainsi, faisant la chronologie des déclations de Ousmane Sonko qu’il consière comme étant la cause des série de destructions et de pillages de bien publics et privés constatées dans le pays depuis mars 2021, le maitre des poursuites a classé ces faits dans trois dossiers: Le dossier commandos, le dossier coktail molotov et les appeils à l’insurection tel qu’il en énumère dans la vidéo ci dessous.