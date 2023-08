Arrestation de Sonko : PCS/Jengu Tabax de Boubacar Kamara affirme que rien ne peut enterrer Pastef et son icône

Le bureau politique du parti de la Construction et de la solidarité PCS/Jengu Tabax apporte son soutien à Ousmane Sonko. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, il parle du patron de Pastef/Les Patriotes comme une icône dans les cœurs. Pour ce bureau politique Pastef est un esprit et que rien ne peut l’enterrer.

« L’icône Ousmane Sonko est dans les cœurs. Rien ne peut l’en sortir. L’acharnement dont il fait l’objet depuis plusieurs années, sous des formes les plus inédites et les plus cyniques, est à la mesure de la menace politique qu’il constitue pour les prédateurs de la République. Le soutenir et le défendre dans ce combat, est un devoir patriotique, le PCS/JENGU TABAX demeure constant dans cet engagement et est convaincu que le parti frère PASTEF n’est pas seulement un parti politique, c’est un esprit patriotique engagé pour la souveraineté du Sénégal, sur tous les plans. On ne peut pas enterrer un esprit », lit-on dans le communiqué.

Qui note que le « PASTEF ne doit pas se laisser sacrifier après tant de privations, de stigmatisations et autant de pertes humaines et de prisonniers politiques. Au-delà du cas particulier de PASTEF, il est malheureux de constater qu’au Sénégal, il est possible de dissoudre, avec une facilité déconcertante, sans aucun respect du principe élémentaire du contradictoire, un parti politique qui dispose d’un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et de plusieurs élus locaux dans tout le territoire ».

Le PCS/JENGU TABAX dénonce « cette forfaiture et invite le parti frère PASTEF à user de toutes les voies de droit pour faire annuler cette décision injuste et injustifiée. Plus qu’un recul, le Sénégal du régime de Macky SALL, vit, en matière de respect des droits et libertés, de démocratie et d’intégrité du processus électoral, une longue nuit noire ». Avant exige « la libération immédiate de Ousmane Sonko et tous les prisonniers politiques de PASTEF et de F. 24, dont son vice-président Aliou SANE et le rétablissement intégral de PASTEF dans ses droits ».