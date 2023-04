L’appel au dialogue du Chef de l’État peut marquer un tournant décisif dans la politique au Sénégal. Mais, alors que la société civile propose la désignation d’une personnalité indépendante pour piloter cette initiative, l’opposition maintient ses conditions.

L’appel au dialogue politique proposé par le Chef de l’État, Macky Sall, continue de susciter des réactions. Pour la société civile, cet appel est susceptible d’apaiser les tensions politiques et sociales. Pour des membres de la société civile, à travers le renouvellement de cet engagement à discuter avec les forces vives de la Nation, le Chef de l’État montre sa disponibilité à faire progresser la démocratie sénégalaise. Le Directeur exécutif de l’Ong 3D, Moundiaye Cissé, invite, à cet effet, les protagonistes du jeu politique à répondre favorablement à cet appel et à s’engager dans la voie de l’intérêt général. « J’estime que le Chef de l’État est dans son rôle. Maintenant, il faut joindre l’acte à la parole en désignant une personnalité consensuelle et en s’engageant à faire appliquer les conclusions consensuelles. J’invite l’opposition à y aller. C’est grâce au dialogue politique que nous avons pu obtenir et renforcer tous les acquis démocratiques », souligne-t-il.

Pour lui, ces concertations sont nécessaires dans un contexte de tensions politiques. Elles permettront d’aborder toutes les questions électorales et de bâtir de solides consensus. « Sans le dialogue, il ne peut pas avoir de réforme du Code électoral. Nous pensons que les recommandations de l’opposition regroupée au sein de la plateforme F24 doivent être intégrées dans les points de discussion, mais ne doivent pas constituer une condition pour participer au dialogue », a-t-il ajouté. Il propose également de désigner une personnalité neutre pour conduire ces concertations sur la base de son impartialité et son leadership. « Il pourra, précise-t-il, définir les termes de référence et encourager le Chef de l’État à appliquer les conclusions consensuelles issues de ce dialogue ».