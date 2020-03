Appel à la prière dans les mosquées : Les précisions de la ligue des Imams

À la suite de sa déclaration du recommandant la suspension des prières du vendredi jusqu’à nouvel ordre pour empêcher la propagation du COVID-19, le bureau exécutif de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal ( Lips) s’est encore réuni ce jeudi pour évaluer la situation et faire les précisions.



Selon les collègues de Oustaz Dame Ndiaye, l’interdiction des rassemblements dans les mosquées aux heures d’affluence ne concerne pas les appels à la prière. Les Muezzins sont appelés à faire les appels (Al Azaane – Noodd) pour annoncer l’avènement des heures de prière. Ils précisent qu’ils pourront à cet effet demander aux fidèles de prier dans leurs concessions.



La Ligue des imams rappelle à l’ensemble des populations leur devoir citoyen de respect des dispositions prises par les autorités publiques et sanitaires pour contenir la pandémie. Non sans prier « Allah SWT » de répandre sa miséricorde sur le Sénégal, de lui préserver sa paix et sa stabilité, ainsi que pour l’ensemble des pays de la Ummah et de l’humanité toute entière.