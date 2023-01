Un ancien international zambien de football tué par ses pitbulls

Une ancienne star du football national zambien, Philémon Mulala, a été mutilée à mort par ses trois chiens en Afrique du Sud. Mulala, 60 ans, a été attaqué à son domicile de Lichtenburg, dans le Nord-Ouest, le samedi 7 janvier 2023 rapporte le site Africafoot United.

Une information confirmée par le porte-parole de la police provinciale, le capitaine Sam Tselanyane, dans un communiqué, le lundi 9 janvier.

« Il est allégué que ledit jour lors du délestage, la femme du défunt était occupée de l’autre côté de leur maison lorsqu’elle a entendu les chiens aboyer. Elle n’a pas pris la peine d’aller vérifier ce qui n’allait pas car leur maison est située sur une rue animée et les chiens aboient fréquemment lorsque les piétons et les véhicules passent. De plus, après le rétablissement de l’électricité, elle serait entrée dans la maison à la recherche de son mari, mais ne l’a pas trouvé », a-t-il déclaré.

« En poursuivant la recherche, la femme a vu son mari étendu immobile dehors dans le jardin, elle est ensuite rapidement sortie pour découvrir que son mari avait été mordu par leurs chiens, deux croisements staffiez/pitbull et un chien de race inconnue», ajoute-t-il. Une enquête est ouverte pour en savoir plus sur la mort de Mulala. Ce dernier faisait notamment partie de l’équipe zambienne de 1984 qui a remporté la Coupe du défi de l’Afrique orientale et centrale.