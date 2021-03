Analyse : Les zones d’ombres de la blessure de l’Adjudant Ka du GIGN après sa sortie

L’accident de travail, qui a coûté la main à l’adjudant Mohamed Tony Kâ, a défrayé la chronique hier, mardi 9 mars. Et marqué les esprits. Bourreau des manifestants avec son unité du Gign, le leader de Pastef veut que l’opinion voit en l’Adjudant Mouhamed Tony Kâ un héros. Si pour Ousmane Sonko, le président du Pastef, «c’est en évitant de jeter une grenade dépouillée, alors qu’un enfant était dans sa ligne de mire, que l’engin a explosé entre les mains du vaillant sous-officier du Gign», pour les partisans de l’APR qui, dans une vidéo-montage de piètre qualité, ont cherché à démontrer «les mensonges de Sonko», c’est un soldat qui voulait sauver son unité de l’explosion d’un engin.

Et chacun y est allé de son commentaire et de son témoignage. «C’est pour éviter que l’engin dégoupillé n’explose dans notre blindé, en mouvement que j’ai perdu sa main », comme le témoigne un audio en circulation depuis la fameuse déclaration de Ousmane Sonko. Si, en l’absence d’un témoignage filmé, Kéwoulo ne peut confirmer ou infirmer les dires des uns ou des autres, des incohérences contenues dans le témoignage audio en circulation permettent de donner plus de crédit au récit de Ousmane Sonko qu’à celui contenu dans le fameux audio. Et voici, soulignées ces incohérences.

La première des questions est de savoir si c’est l’adjudant Mouhamed Tony Ka qui a parlé dans cet audio. Parce que, avec un témoignage filmé le doute serait levé et personne ne douterait de l’authenticité du témoignage. Assi, s’il était réellement dans un véhicule blindé au moment de l’incident, en bon professionnel, de nombreux militaires contactés par Kéwoulo ont fait savoir que «c’est inconcevable de dégoupiller une grenade dans un véhicule blindé en mouvement. » Pour ces sources militaires, l’hypothèse qu’il était au moment de l’accident est la plus probable, déontologiquement. Même si on lui concédait qu’il fut dans le véhicule blindé au moment de l’incident, puisque qu’il n’y était pas seul à l’intérieur, la question légitime est de savoir « pourquoi n’a-t-on pas dénombré d’autres blessés ou traumatisés parmi ses camarades? »

Après l’explosion, grâce aux journalistes sur place, tout le monde l’a vu courir tenant sa main en lambeaux. S’il était réellement blessé à l’intérieur d’un véhicule blindé, on ne l’aurait jamais laissé débarquer et se frayer tout seul un chemin à travers les journalistes et cameramen ; permettant à tout le monde de voir que les gendarmes ont un blessé. Logiquement, le véhicule ne devrait-il pas reculer, le mettre à l’abri des projectiles pour qu’il lui soit prodigué les premiers secours dans un lieu sécurisé?

Comment se fait-il qu’un jet de pierres, qui ne peut nullement transpercer un blindage, puisse perturber le pilote d’un véhicule blindé qui, normalement, ne devait même pas être inquiété par des tirs à balles réelles, au point de le forcer à un freinage brutal? En conclusion, il serait pas plus plausible de militer pour la thèse simple que l’adjudant Mouhamed Tony Kâ ayant dégoupillé sa grenade, débarqué et debout face aux manifestants, a voulu esquiver un jet de pierres. Et les quelques secondes d’hésitation sont certainement la cause réelle du drame fatal à son carpe et son métacarpe droits. Pour rappel, cet adjudant Mouhamed Tony Ka est l’un des éléments du GIGN impliqués en novembre dernier à la grande bagarre ayant opposé des parachutistes aux gendarmes à Bakel.