Aminata Touré ne digère pas son départ du CESE , elle demande “l’audit de cette institution depuis sa création en 2013”

Aminata Touré ne craint pas une audition. En effet, l’ancienne présidente du Conseil Economique Social et Environnemental a eu échos que son successeur, Idrissa Seck va dépêché une mission de vérification à l’institution pour fouiller sa gestion.

Dans un entretien accordé à l’Obs, Aminata Touré semble être quitte avec sa conscience. Elle laisse entendre qu’elle ne traine aucune casserole. A cet effet, elle demande que le CESE soit audité de sa création en 2013 au jour de son départ. Ainsi, indique-t-elle « les choses seront claires et on passera à autre chose. J’ai moi-même procédé à un audit d’entrée par un cabinet habilité, suite à la consultation de prestataires. Pour avoir un point de départ de ma gestion ». Elle ajoute : « Je demande mieux, un audit par les organes habilités de l’Etat du CESE depuis 2013, date de sa création au jour de mon départ. Pour ce qui me concerne, les documents sont disponibles pour cet exercice ».

De l’avis de l’ancienne présidente du CESE, il n’y a pas de sentiments à faire prévaloir. D’autant que l’Etat reste l’Etat et il faut faire prévaloir les lois et règlements et « je suis pour une application des principes de bonne gouvernance ».