Aminata Mbengue Ndiaye a craché sur 50 millions pour quitter le Ps

La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) a repoussé des offres sonnantes et trébuchantes pour quitter le Parti socialiste (Ps). Aminata Mbengue Ndiaye aurait reçu une proposition de 50 millions Fcfa pour lâcher son parti. Mais, elle a refusé par fidélité à feu Ousmane Tanor Dieng et au Parti socialiste.

La révélation est faite par El Hadj Mansour Mbaye dans L’Observateur. « Depuis le départ du Président Diouf, elle est restée digne et loyale, toujours au côté de Ousmane Tanor Dieng. C’est une personne juste, intègre, Elle n’est pas dans des combines », a déclaré le célèbre communicateur traditionnel.