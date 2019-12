C’est un entretien exclusif. Rencontrée dans un bar de Ziguinchor, Casamance, une prostituée s’est livrée à Mame Diarra Gomis de Kewoulo. Dans cette confidence exclusive accordée à Kewoulo, elle a soutenu être arrivée à la prostitution par le canal d’une amie. Cette dernière, divorcée de Mbour, lui avait fortement conseillé de faire comme ses camarades et gagner sa vie.

C’est le genre de confidence qui ne laisse personne indifférente. Cette semaine, la reporter de Kewoulo a rencontré une prostituée dans un bar de Ziguinchor. Et dans cet entretien exclusif, celle qui a parlé sous anonymat a déclaré avoir été invitée dans la prostitution par une voisine. « C’est une amie de Mbour. Elle est divorcée. Et un matin, elle m’a dit « pourquoi tu ne fais pas comme tes camarades et gagner ta vie en te prostituant. » Comme je ne savais pas comment faire pour travailler légalement, elle m’a conseillé de venir la voir pour qu’elle me fasse mes papiers.

« A partir de cette date, j’ai commencé à travaillé et à gagner ma vie. » A déclaré cette prostituée à qui on a assuré l’anonymat. Issue d’une famille stable, -ses parents sont toujours en couple- cette dame déclare n’être pas fière de ce qu’elle fait. Même si elle reconnait gagner beaucoup d’argent avec cette activité dégradante, elle soutient qu’elle veut quitter cette profession et se ranger comme toutes les femmes. Pour son enfant qui ne doit pas être fier d’avoir ne maman prostituée, la confidente de Kewoulo a soutenu que cette voie qu’elle a emprunté est sans issue.