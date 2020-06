Alioune Sarr : ‘’Cette longue période à la tête de Cng use »

Alioune Sarr, président du Comité national de gestion (Cng) de lutte, était l’invité du Club de presse de l’Association nationale de la presse sportive (Anps) sur sa plateforme whatsapp. Le docteur Sarr est revenu sur ce qui l’use sur les 26 ans qu’il a passés à la tête du Cng

‘’Cette longue période à la tête de Cng use parce que tout simplement nous avons affaire à des groupes qui n’ont d’objectifs que de résoudre leurs problèmes crypto-personnels’’

Selon Alioune Sarr, la vie est un combat qu’il faut mener. ‘’Quelle que soit la station à laquelle on se trouve, la vie est dynamique. Tout moment appelle des corrections, des nouveautés et une nouvelle façon de voir. Cela pose souvent problème dans sa globalité. Et ce fameux chanteur congolais disait que la vie est un éternel combat. Un combat, il faut avoir le courage de l’accepter, de le mener, selon sa propre stratégie ou celle du groupe’’, prévient-il.