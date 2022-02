Alioune Cissé :« Nous avons espoir que cette étoile-là viendra »

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui au stade Ahamadou Ahidjo, Aliou Cissé dit avoir la pression comme tous les autres coachs mais il reste positif.

« Depuis un mois on me pose toujours cette même question. Je pense que les 24 entraineurs qui sont là ont aussi une pression jusqu’à Kamu aussi mais peut-être différente de la mienne du fait de l’instabilité au pays qui peut motiver d’avantage les joueurs. Mais nous avons espoir que cette étoile-là viendra et on espère que ça sera au Cameroun», a déclaré coach Cissé.

Est-ce que cette année-ci sera la bonne ?

Aliou Cissé a à coeur d’escalader « l’obstacle Burkinabé », ce mercredi. Selon lui, les lions sont tout proche de la victoire finale. Mais pour toucher dame coupe , il faut venir à bout du pays des hommes intègres. Une équipe à prendre au sérieux même si les statistiques des rencontres avec le Burkina place le Sénégal favori.

« Je ne pense pas à l’échec. Là où je suis, je pense plutôt à passer ce cap des demi-finales. C’est vrai qu’on a rendu fière notre peuple, mais notre génération (2002) n’a pas gagné mais on ne peut pas aussi effacer tout ce que les joueurs, le staff et les dirigeants qui étaient là ont fait ; le bonheur qu’ils ont pu donner à notre peuple », confie-t-il.

« La question se pose toujours : est-ce que réussir c’est toujours gagner ou faire un travail conséquent qui laisse un héritage ? Nous espérons bien sur cette étoile-là, nous travaillons pour ça depuis des années. On n’a jamais été aussi proche mais il y a l’obstacle burkinabé qui est là et qu’il faudra passer demain », tient à préciser l’entraîneur Aliou Cissé.