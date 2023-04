Aliou Ndiaye : «Le président Macky Sall manque de préparation»

Selon Aliou Ndiaye, journaliste et analyste politique, le choix d’Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du CESE dénote un manque de préparation.

L’impression que tout cela donne c’est que malgré le fait que le Président Macky Sall dise qu’Idrissa Seck et lui avaient convenu de se séparer au moment des élections, il n’a pas songé au remplacement des postes qu’Idy et ses proches occupaient dans l’attelage gouvernemental.

Il a confié les postes de ministre au chef du gouvernement, et pour le Cese, il a pris celui qui était à côté de lui. Donc, pour moi, le Président Macky Sall est dans l’impréparation et il n’a peut-être pas voulu commettre d’erreur en allant vite en besogne.

Mais cela reste une bonne manière de caser Abdoulaye Daouda Diallo, ajoute-t-il, qui est un soutien important du Président Sall. Et on peut dire que l’ancien ministre a le profil de l’emploi, même si pour Aliou Ndiaye, présider une institution comme le Cese n’est pas le boulot le plus compliqué, car cela se limite pour l’essentiel à présider des séances.

Enseignant-chercheur et Dr en Science politique, Moussa Diaw signale dans l’Obs que la présidence du Cese reste un poste stratégique. « Le Président a choisi de mettre un homme de confiance, remplacer Idy constitue pour Abdoulaye Daouda Diallo une position stratégique. Même s’il est décrié par bon nombre de Sénégalais qui le considèrent comme une institution de placement de personnel poli- tique, le Cese reste une institution importante. Et la personnalité d’Abdoulaye Daouda Diallo correspond bien au poste ».