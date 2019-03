Aliou Camara père de Lala : « J’ai parlé à ma fille, elle était aux anges… »

IGFM – Aliou Camara, le père de Lala Camara, la Sénégalaise tuée dimanche dernier en Angleterre, a tenu à apporter un témoignage poignant sur sa fille. La victime, âgée de 26 ans, a été fauchée dans son appartement à Manchester par deux de ses compatriotes de 21 ans et 25 ans. Elle venait de réussir le concours d’infirmière.

Accroché par la Télévision futurs médias (Tfm), Aliou Camara, le débit calme, a retracé le parcours de sa fille et livré le contenu de leur dernière conversation, la veille de sa mort.

« J’ai parlé à ma fille la veille de sa mort, rembobine-t-il. Elle me faisait part du fait qu’elle venait de réussir au concours d’infirmière et qu’elle allait commencer son nouveau job, ce lundi. Elle était aux anges. Ma fille est née au Sénégal plus précisément dans la région de Kaolack. A l’âge de 4 ans, elle nous a rejoints en Italie, à la faveur d’un regroupement familial. Elle y a fait toutes ses études et c’est après l’obtention de son diplôme, qu’elle est allée en Angleterre pour continuer ses études. C’est là où le drame est survenu. »

Aliou Camara ajoute : « Lala est une personne très joviale et sociable. Elle adorait s’entourer de gens. Elle était prompte à assister son prochain, surtout quand il s’agissait d’un compatriote. »