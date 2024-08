Dans une lettre adressée au personnel, Mansour Elimane Kane a annoncé son départ imminent de son poste d’Ambassadeur des États-Unis.

« Je voudrais faire part à l’ensemble du personnel que ma mission aux Etats-Unis d’Amérique en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal prendra fin le 31 août 2024 », a-t-il écrit dans la note parcourue par Seneweb.

Il a par la suite adressé ses remerciements à ses collaborateurs : “Je voudrais saisir cette occasion pour vous manifester mes sentiments de reconnaissance et de profonde gratitude pour les bons moments passés ensemble, au cours de ces presque 5 ans de collaboration. Soyez sincèrement remerciés d’avoir contribué à rendre mon séjour si agréable et si fructueux. Je suis très heureux des multiples succès que nous avons remportés ensemble, qu’il serait impossible de citer dans le registre étroit d’une note d’adieux et de remerciements“.