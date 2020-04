Aide alimentaire d’urgence: « Aucune commune n’est exclue »

Les villes de Dakar, Pikine, Rufisque, Guediawaye et Thiès seront exclues de l’aide alimentaire d’urgence destinée aux populations vulnérables. Ce, en raison de leur statut de ville. Mais, toutes les communes qui composent ces 5 villes sont concernées par cette aide alimentaire prévue par le chef de l’État Macky Sall. C’est du moins la précision faite par un haut responsable proche de Mansour Faye, ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale.

« Le Sénégal compte 553 communes dont celles qui composent les 5 villes que sont Dakar, Thiès, Rufisque, Guédiawaye et Pikine. Mais ce qui est à préciser, c’est que toutes ces communes sont concernées. Il n’y a aucune exclusion », a fait comprendre notre interlocuteur. Qui rappelle qu’une ville est un statut administratif, mais elle est composée de communes.

Prenant à cet effet l’exemple de la ville de Dakar, il rassure que les communes de Mermoz, Médina, Dieupeul, entre autres en font partie.