AIBD : Sur le point de voyager, Me Abdoulaye Wade bloqué par les autorités françaises

Devant se rendre à Versailles puis à Doha, Me Wade a été bloqué à Dakar par les autorités françaises qui lui refusent une autorisation. Depuis deux ans, il n’a pas vu son fils, Karim Wade, qui s’est réfugié à Doha, au Qatar. Et, Me Abdoulaye Wade avait déjà affrété un avion pour le trajet. Selon le quotidien Tribune, l’intervention de Macky Sall est attendue.