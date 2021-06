Le fil du dialogue est-il rompu entre le ministre de l’Agriculture, le professeur Moussa Baldé et ses collaborateurs? Tout semble le laisser entendre, si l’on en croit les dernières mesures prises par les services compétents du ministère. A en croire des confidences obtenues par Kéwoulo, après plusieurs mois de bras de fer, les syndicalistes en sont arrivés, aujourd’hui, à la mise en place du plan d’action N°8 pour mieux paralyser le ministère.

Face au refus de travail de ses collaborateurs, le ministre Moussa Baldé a décidé de sortir le gros bâton. Et, c’est par des réquisitions tous azimuts qu’il compte, désormais, contraindre ses collaborateurs à travailler. Contrairement au message de “bonne entente” qui régnerait dans son ministère et qui avait mené le ministre à répéter sur de nombreux plateaux de télé et radios que “les mises en place s’effectuaient dans de bonnes conditions”, que “les grèves n’avaient aucun impact dur le fonctionnement du ministère”, c’est par un régime d’exception que le professeur Moussa Baldé dirige ses collaborateurs. “Depuis vendredi, c’est par réquisition qu’il a décidé d’obliger les gens à travailler.” Ont fait savoir des sources syndicales à Kéwoulo.

Premières victimes de ces requissions tous azimut: Awa Dione et Moussa Ndiaye. Ces deux techniciens qui sont à Kaolack et Diourbel se sont vus remettre des réquisitions par les gouverneurs respectifs. “Si notre grève n’avait pas d’impact, jamais le ministre ne nous aurait mis en rapport avec la police et la gendarmerie pour nous obliger à travailler par la force.” Ont fait savoir ces sources au ministère. Contacté par Kewoulo, le ministre a fait savoir que ses services répondrait à nos questions. Mais, jusqu’au moment où ces lignes sont écrites ses collaborateurs n’ont pas réagi.

Avant d’en arriver à ces réquisitions, le ministre, qui ne semble pas être intéressé par le dialogue, avait procédé à des affectations tous azimuts vers des contrées, parfois, lointaines pour “casser la dynamique de solidarité des travailleurs.” Et malgré ces “purges”, les travailleurs du ministère de l’Agriculteur ont décidé de refuser de remettre les vignettes comme ils ont décidé, depuis plusieurs semaines de ne plus rendre au ministère des bulletins d’analyse dont les statisticiens ont grandement besoin pour conduire la politique agricole du Sénégal.

Choqués par ce procédé stalinien que s’est approprié le ministre de l’Agriculture, le Syntas -qui regroupe les travailleurs du ministère de l’Agriculture- a décidé de procéder à un débrayage, ce lundi, à partir de 11 heures. Aussi, ces mêmes travailleurs, qui ont promis de corser le fer avec lui, ont appelé à une grève de 72 heures qui démarre le mercredi 16 et pendant ce temps, le ministre sera privé des rapports hebdomadaires, des statistiques agricoles….bref ce sera vraiment un pilotage à vue si le ministère devra continuer de la sorte.