La journaliste et directrice de la télévision privée 7 tv, Maimouna Ndour Faye, a été victime d’une agression, jeudi soir, devant son domicile où elle a été poignardée par un individu alors qu’elle rentrait de travail.

Maïmouna Ndour Faye avait comme invité Farba Ngom jeudi dernier. Après son émission, elle est montée dans son bureau. Quelques minutes plus tard, le ministre Abdoulaye Saydou Sow, qui revenait de Kaffrine, l’appelle au téléphone pour échanger sur l’émission, mais cette dernière est occupée et promet de le rappeler, relate Les Echos. Le journal rappelle que depuis son émission avec Ismaïla Madior Fall, Maïmouna Ndour Faye a alerté sur les menaces dont elle faisait l’objet, relate Les Echos.

A 3h18mn, l’agression : l’homme à la capuche blanche

Après avoir fini, Maïmouna Ndour Faye rappelle Abdoulaye Sow. Elle était dans sa voiture pour rentrer. Liés d’amitié depuis près de 15 ans, ils se mettent à discuter des réponses de Farba Ngom. A 3h 18mn, Abdoulaye Sow entend des cris au téléphone. C’est Maïmouna Ndour Faye qui criait à tue-tête. Le ministre de l’Urbanisme, qui ne comprenait pas ce qui se passait, lui pose des questions. Mais, à la place de réponses, ce sont des cris qu’il entendait. C’est ainsi qu’il raccroche son téléphone pour appeler des amis communs d’abord avant de penser à Modou Awa Ndiaye, explique la même source.

« A cause des travaux de pavage entamés dans son quartier, Maïmouna Ndour Faye ne peut plus accéder en voiture à l’intérieur de son domicile où elle a aménagé un garage avec une porte électrique depuis que les menaces ont commencé il y a quelques années. Toujours la dernière à rentrer à cause de son travail, elle trouve que toutes les places sont prises par ses voisins. »

Conséquence : « elle gare sa voiture à une cinquantaine de mètres de son domicile et marche le reste du trajet. C’est ainsi depuis que les travaux de pavage ont commencé et il ne s’est jamais rien passé. Mais jeudi, après s’être garée, elle a ‘’vidé la voiture’’, relate-t-on.

« Elle a pris ses habits de rechange, son sac et tous ses autres effets pour rejoindre son domicile, le téléphone toujours collé à l’oreille. Quelques secondes après, elle aperçoit une ombre qui fonce vers elle. Instinctivement, elle se retourne et voit un homme avec une capuche blanche qui s’apprête à s’attaquer à elle. Elle crie, mais le gars la plaque », souligne la même source.

Laquelle ajoute : « Avec l’énergie du désespoir, elle se relève, mais le gars la plaque à nouveau. Comme l’agresseur est aussi de petite corpulence, elle essaie de se débattre mais l’assaillant plaque sa tête contre l’asphalte et lève la main pour lui asséner des coups avec son couteau. Maïmouna Ndour Faye n’a certes plus de force, mais elle essaie de parer avec son sac afin que ce dernier n’atteigne pas une zone sensible. L’agresseur frappe et atteint le bras. Il frappe encore, frappe encore. Le sang gicle… »

« Donne-moi le sac »

« Maïmouna crie de toutes ses forces à l’aide, mais personne ne vient à son secours. Elle n’a plus aucune force pour résister. » L’assaillant, qui avait certainement peur d’être pris, lui dit : « et puis, donne-moi le sac ». Il part avec, dévale la colline et disparaît. La Pdg de 7Tv se relève difficilement, appelle son gardien à l’aide, mais ce dernier, comme s’il avait peur, ne répond pas à l’appel de sa patronne.

Pire, conclut Les Echos : « il entre dans la maison pour appeler la bonne et la fille de Maïmouna qui dormaient à poings fermés. Ses jours au service de Maïmouna Ndour Faye sont certainement comptés. Heureusement, le gardien d’à côté l’entend, réveille son patron réputé être une personne très serviable dans le quartier. C’est ce dernier qui a pris sa voiture pour l’amener à l’hôpital de Ouakam. »

Un sac « Dior », près de 2 millions dedans, des bijoux de valeur

L’assaillant a certes pris le sac avant de le laisser sur place ses pièces, mais il se trouve que Maïmouna Ndour Faye détenait des biens plus importants que l’argent estimé à environ 2 millions de francs. En effet, explique Les Echos, « le sac est un « Dior » qui vaut beaucoup d’argent. Mieux, les bijoux qu’elle portait valent énormément d’argent. Elle a certes perdu la montre en or qu’elle portait et une boucle d’oreille, mais à part ça, le reste des bijoux est toujours avec elle. »